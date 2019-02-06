2019/02/06 | 22:14

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التشكيلة الرسمية للكلاسيكو بين الريال وبرشلونة

ضم تشكيل برشلونة لمباراة الكلاسيكو اليوم:حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، بيكيه، سيميدو.خط الوسط: آرثر ميلو، بوسكيتس، راكيتيتش.خط الهجوم: كوتينيو، لويس سواريز، مالكوم.وكشف سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه

وضم: حراسة المرمى: كيلور نافاس.خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفاخال.خط الوسط: يورينتي، مودريتش، كروس.خط الهجوم: فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز.وعلى مقاعد البدلاء: تيبو كورتوا، ناتشو، جاريث بيل، كاسيميرو،

أسينسيو، إيسكو، داني سيبايوس.

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