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مصدر: امر وزاي باغلاق الحدائق العامة في الشطرة
2019/02/06 | 22:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن قرارا صدر من وزارة الأعمار والإسكان والبلديات يقضي بإغلاق الحدائق في القضاء.

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن قرارا صدر من وزارة الأعمار والإسكان والبلديات يقضي بإغلاق الحدائق في القضاء. 

وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " مكتب المفتش العام لمديرية بلديات ذي قار التابع لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات أصدر قرارا بإغلاق جميع الحدائق العامة في قضاء الشطرة شمالي المحافظة"، لافتا إلى أن " القرار صدر نتيجة وجود مخالفات كبيرة في بنود التعاقد مع أصحابها". 

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