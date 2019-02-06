الصيادي: بعض اعضاء مجلس مكافحة الفساد عليهم شبهات فساد

2019/02/06 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين النائب المستقل كاظم الصيادي، الاربعاء، ان بعض اعضاء مجلس مكافحة الفساد عليهم شبهات فساد، مشدداً على ضرورة ان يكون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي شجاعا وحازما كما ارادت المرجعية.وقال الصيادي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجب ان يكون شجاعا وحازما كما ارادت المرجعية، واليوم هناك […]

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