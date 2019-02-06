ولي عهد دبي يوجه بتطوير ستادي شباب الأهلي والوصل

2019/02/06 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر ترأس حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، حيث أطلق مبادرات وأفكار جديدة تسهم في تطوير الرياضة المجتمعية في دبي.وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن حمدان بن محمد أطلق العديد من المبادرات، أبرزها مشروع تطوير ستادي الكرة في نادي شباب الأهلي دبي ونادي الوصل.

كما أطلق بن محمد مبادرة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، وتنظيم دورة الألعاب الشاطئية، ومجموعة مبادرات وفعاليات رياضية في مناطق حتا والمرموم وجميرا، واعتماد تنظيم دورة الألعاب الرياضية للشركات في دبي.

أحمد حسن كوكا يُسجل هدفًا في تعادل فريقه أولمبياكوس مع لاميا 3-3 فى ذهاب ربع نهائي كأس اليونان 👏 pic.twitter.com/ESgzHFC0it— جول مصر (@goaleg) February 6, 2019وقال ولي عهد دبي: "نهنئ أنفسنا جميعا بثقتكم واختيارنا في عضوية مجلس دبي الرياضي لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة والسير على نهجها في خدمة الوطن والمجتمع وتطوير القطاع الرياضي".



اختيارات المحررين محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا فرجاني ساسي..



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واختتم حمدان بن محمد تصريحاته قائلًا: "نضع أمامنا في كافة أعمالنا وبرامجنا المبادئ الثمانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فالاتحاد هو الأساس ونحن نعمل على قلب رجل واحد وتعزيز العلاقة مع الأندية والعمل على تطويرها لخدمة الوطن، كما أن لا أحد فوق القانون ولذلك فإننا سنطبق مبادئ الحوكمة على الجميع بدون استثناء".





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