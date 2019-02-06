بعد انتمائه الى داعش ..”قسد” تعلن اعتقال الألماني ليمكي شرق سوريا

2019/02/06 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد اعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الاربعاء، اعتقال الألماني مارتن ليمكي، المشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش في شرق سوريا، متحدثة عن توقيف متطرفين أجانب بشكل يومي في المنطقة، وفق ما قال متحدث باسمها الأربعاء لوكالة فرانس برس.ونقلت وكالة “فرانس برس” قبل أسبوع عن اثنين من زوجاته، التقتهما بعد خروجهما من الكيلومترات الأخيرة تحت سيطرة […]

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