فيديو: الآثار والطاقة تتصدران مباحثات عبد المهدي مع نظيره الإيطالي

2019/02/06 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاربعاء، مع نظيره الإيطالي جوزيبيه كونتي الذي يزور العاصمة بغداد حالياً سبل دعم العراق في مجالات الآثار والطاقة وإعمار المدن المتضررة .ورحب عبد المهدي وفق بيان ، صدر عن مكتبه الإعلامي تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (6 شباط 2019)، بقدوم المزيد من الشركات الايطالية للعمل في […]

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