2019/02/06 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنوه وكالتنا الى عشاق الكرة وكلاسيكو الأرض انها تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك آسبانيا على ملعب كامب نو.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد.انتهىلمشاهدة المباراة..



أضغط هنــــــــــــــــــــــــــا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. البث المباشر لمباراة الكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. البث المباشر لمباراة الكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).