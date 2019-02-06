“آبل” تفقد أحد أهم موظفيها

2019/02/06 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة آبل أن، أنجيلا أرندتس، التي تشغل منصب نائب مدير المبيعات والإشراف على عمل متاجر “Apple Store” عازمة على ترك منصبها في الشركة.وتبعا لمصادر مقربة من آبل فإن “قرار أرندتس مغادرة الشركة جاء بسبب الانخفاض الملحوظ في المبيعات، والذي لوحظ بوضوح بعد طرح الدفعة الأخيرة من هواتف آيفون، فضلا عن المشكلات […]

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