الاعلام الامني: مقتل 11 ارهابياً بعملية امنية في صلاح الدين

2019/02/06 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن مقتل 11 "ارهابيا" بواجب تفتيش جزيرة في صلاح الدين.وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان، إنه "بأشراف قيادة عمليات صلاح الدين شرعت قوة من مديرية شرطة محافظة صلاح الدين بواجب تفتيش جزيرة غرب الصينية، وبالتعاون مع طيران التحالف حيث قصفت وكر للدواعش وهو عبارة عن نفق تحت الارض".

وأضاف رسول، أن "القصف اسفر عن قتل ثمانية ارهابيين وتم مطاردة الباقين وعددهم ثلاثة من قبل قوة من شرطة محافظة صلاح الدين، وتمكنت من قتلهم ليصبح عدد القتلى ١١ إرهابياً"، لافتا الى أنه تم "العثور بداخل وكرهم على أسلحة خفيفة واجهزة موبايل ومواد غذائيه ومولد كهرباء".انتهى/س

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