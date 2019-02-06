نيجيرفان البارزاني: إيطاليا قدمت دعماً كبيراً لإقليم كوردستان والعراق

2019/02/06 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلعبر رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس الوزراء الايطالي جيوزيبي كونتي، عن شكره وامتنانه للدعم والمساعدات التي قدمتها إيطاليا، لإقليم كوردستان والعراق، آملاً أن يستمر هذا الدعم .وكان رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي، قد وصل الى مطار أربيل الدولي، مساء هذا اليوم، وكان في إستقباله رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني.وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أن"إيطاليا تعتبر من الدول التي تعاونت بشكل كبير من خلال تواجدها ضمن قوات التحالف الدولي، مع العراق وإقليم كوردستان، سواء عن طريق تدريب القوات أو عن طريق تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية دعماً للعراق ولإقليم كوردستان، وكذلك كان لها تنسيق ودعم كبير لوزارة البيشمركة".وأضاف، "تطرقنا خلال الإجتماع الى العلاقات بين أربيل وبغداد، وأكدنا بأن حكومة إقليم كوردستان تريد حل جميع المشاكل مع بغداد في إطار الدستور العراقي، وأن حكومة الإقليم تدعم حكومة السيد عادل عبدالمهدي، متمنين حل جميع المشاكل العالقة".وتابع، "تم بحث وضع النازحين والمهجرين في إقليم كوردستان، وطالبنا بأن تستمر إيطاليا بالتعاون لتعريف المجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة للنازحين والمهجرين المتواجدين في إقليم كوردستان".وبين نيجيرفان البارزاني، بأنه "تحدثنا خلال اللقاء عن مسألة العيش المشترك والتسامح بين مكونات إقليم كوردستان، وأكدنا بأن الإقليم يحاول وبكل قوة أن يحمي ويساعد جميع القوميات في إقليم كوردستان".

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