السراج يعين آمرا جديدا لمنطقة سبها العسكرية جنوبي ليبيا

2019/02/06 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP

HANS PUNZ / APA

رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قرارا بتعيين قائد عسكري جديد لمنطقة سبها العسكرية جنوبي ليبيا.

وجاء في بيان رسمي، نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في صفحته على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أنه تم تعيين الفريق ركن علي سليمان محمد كنه آمرا لمنطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوفاق.ونص البيان على أن "القرار يسري من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.ويأتي قرار السراج بعد يوم من إدانة المجلس الرئاسي، مساء أمس الثلاثاء، "التصعيد العسكري الذي يحدث في بعض مناطق الجنوب الليبي، والذي كان آخره القصف الجوي على مدينة مرزق وضواحيها"، بحسب بيان آخر للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.المصدر: RT

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