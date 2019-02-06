الكلاسيكو .. التشكيلة الأساسية لبرشلونة وريال مدريد

2019/02/06 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ النشر:06.02.2019 | 19:00 GMT | آخر تحديث:06.02.2019 | 19:23 GMT | الرياضة

Globallookpress

ينطلق اليوم في تمام الساعة (23:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب "كامب نو"، "النهائي المبكر" بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم.

وكشف مدربا الفريقين عن تشكيلتي الفريقين الأساسيتين، قبل نحو ساعة من بداية الكلاسيكو، وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أبرز الغائبين في التشكيلة الأساسية للبلوغرانا، والويلزي غاريث بيل في تشكيلة الميرينغي.وسيبدأ المدير الفني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، هذه المواجهة بالتشكيلة الأساسية التالية، أمام غريمه الملكي: حراسة المرمى: أندريه تير شتيغنخط الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - كليمون لونغليه - نيلسون ساميدو.خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرخيو بوسكيتس - أرتور ميلو.خط الهجوم: لويس سواريز- فيليبي كوتينيو - مالكوم.بينما اختار المدير الفني لريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة العملاق الكتالوني:حراسة المرمى: كيلور نافاسخط الدفاع: داني كارفاخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران - مارسيلوخط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – ماركوس لورنتيخط الهجوم: فينيسيوس – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز

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المصدر: "twitter/FCBarcelona/realmadrid"

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