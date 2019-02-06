تشكيلتا برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض

2019/02/06 | 22:39

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تتجه أنظار محبي المستديرة نحو ملعب "كامب نو " الذي يحتضن كلاسيكو الأرض بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، في ذهاب دور نصف النهائي من كأس

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