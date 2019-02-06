السيد نصر الله: ما نراه في الأفق هو انتصار المقاومة وهزيمة أمريكا وحلفائها

2019/02/06 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف، مساء اليوم الاربعاء في كلمة بمهرجان "أربعون ربيعاً" بالذكرى الـ 40 على انطلاق الثورة الاسلامية في إيران، "لقد تحمل الشعب الإيراني كل العذابات والارتكابات التي مارسها الشاه"، مؤكداً أن هذه الثورة كانت وطنية بامتياز هي ثورة الجياع والمحرومين والمستضعفين وكانت على كل المستويات والابعاد.وتابع، أن "من إنجازات الثورة اسقاط نظام الشاه الذي كان يمثل أعتى نظاماً دكتاتورياً في المنطقة وإخراج أميركا واسرائيل من ايران".وصرح السيد نصر الله، أن "ايران اليوم من اوائل الدول المستقلة في المنطقة والدول القليلة المستقلة حقاً في العالم، ايران اليوم هي دولة لا شرقية ولا غربية دولة وطنية غير خاضعة كغيرها لأميركا"، مؤكدا أن من الانجازات بقاء مؤسسات الدولة وعدم تدمير المقدرات والحفاظ على الأقليات وكذلك الحفاظ على الوحدة الوطنية والصمود في وجه كل المؤامرات الداخلية التي أثيرت".وصرح، أن "من انجازات الثورة الاسلامية كان إقامة النظام الجديد على قاعدة السيادة الشعبية والاستفتاء الشعبي"، مؤكدا أنه منذ انتصار الثورة لا تزال الانتخابات تحصل بشكل يعبر عن رأي الشعب حتى خلال الحرب المفروضة من صدام حسين".وتابع السيد نصر الله، أنه "خلال 8 سنوات شنت حرب شرسة على ايران وكانت كل دول العالم مع صدام حسين باستثناء بعضها كسوريا وغيرها وبعد الحرب بدأت عملية الإعمار وتثبيت بنية النظام وقواعد الدولة وصولاً الى التطور الكبير في الموقع الاقليمي مؤكدا ان ايران خلال 40 سنة هي دولة المؤسسات والدستور والقانون والسيادة الشعبية في ظل ولاية الفقيه.وأشار أمين عام حزب الله الى أن "إيران في زمن الشاه لا تملك مرتبة في العالم بانتاج العلم وقال ان إيران في زمن الولي الفقيه هي الأولى في المنطقة بانتاج العلم والسابعة في العالم ببراءة الاختراع والمرتبة 16 في العالم بانتاج العلم"، مؤكدا ان في إيران اليوم أكثر من 200 أستاذ ومفكر تنتشر مقالاتهم العلمية في العالم".واضاف: "في 1979 كان هناك 165 الف طالب جامعي فقط اما اليوم فهناك 4 ملايين و800 الف طالب جامعي كما انه في 1979 كان هناك 6% من النساء في الجامعات أما اليوم 75% من طلاب الجامعات هم نساء"، مشددا على انه تم القضاء خلال 40 سنة على الأمية عند البالغين في ايران بشكل كامل".وتابع السيد نصر الله أن "عناوين الكتب المطبوعة بعد الثورة الايرانية هي اكثر من مليون و 200 الف عنوان".

وصرح انه "قبل الثورة كان هناك 5800 متخصص في الطب أما اليوم فهناك 200 الف متخصص في الطب"، مؤكدا أن "ايران بعد الثورة أصبحت الدولة الثانية في العالم بعد أميركا في الخلايا الجذعية".وتابع السيد نصر الله: "الاحصاءات التي أذكرها ليست صادرة عن الحكومة الايرانية إنما مصادرها هي الأمم المتحدة ومنظمات دولية وسوف ننشرها"، مشيرا الى أن "إيران ليست بحاجة لاستيراد الدواء إنما تصنع 97% من حاجاتها الدوائية كما انها الأفضل بالعالم في التنمية البشرية ومن الأوائل في العالم في مأمول العمر".وصرح، أن إيران اليوم الرابعة في العالم من حيث دراسات النانو والخامسة في العالم في مركز العمل بالنانو".كما انها "في المرتبة الاولى في المنطقة بالرياضيات والمرتبة 13 في العالم بالرياضيات والفيزياء وموقعها في الاقتصاد العالمي رقم 18".وأكد السيد نصر الله أن "ايران تصنع 90% من حاجاتها الدفاعية وتصدر ما قيمته 5 مليارات دولار للعالم"، مؤكدا ان "ايران الان تصنع السفن والزوارق والطائرات المتوسطة والصغيرة وصناعة السيارات ووسائل النقل المختلفة".وتابع أن "ايران 80 مليون نسمة ولديها اكتفاء ذاتي في الكهرباء فضلاً عن أنها تبيع لدول الجوار كما ان الغاز يصل اليوم إلى 20 مليون عائلة إيرانية من خلال الأنابيب التي تصل إلى المنازل وانها تعتبر الدولة الثانية في العالم لأرخص سعر في البنزين".وحول الانجارات الرياضية التي حققتها المراة الايرانية قال السيد نصر الله ان "المرأة الإيرانية حصلت على 160 ميدالية ذهبية في الرياضة مع الحفاظ ايضاً على الحدود الشرعية"، مؤكدا ان "هذا كله ليس في دولة ملك أو شاه أو زعيم دكتاتوري هذا في دولة القانون والدستور والسيادة الشعبية في دولة الولي الفقيه".وصرح أنه "رغم هذه الانجازات الكبيرة فهناك مشاكل في ايران بعضها بسبب العقوبات".واشار السيد نصر الله الى أن من "انجازات الثورة الايرانية هو إحياء الدين وليس فقط الدين الاسلامي"، وقال: "من أعظم انجازات الثورة هو الوقوف بوجه الهيمنة الاميركية بشكل جدي والقول لا للوهن والذل وكذلك الوقوف بوجه الكيان الصهيوني حيث اعاد انتصار الثورة التوازن ووضع جداراً كبيراً بوجه المشروع الصهيوني".وقال السيد نصر الله إن "الافق أمامنا هو انتصار لمحور المقاومة وهزيمة لمحور اميركا وحلفائها"، لافتا الى أن "امكانية قيام اسرائيل بحرب على ايران انتهى منذ زمن لكن الصراع في المنطقة سيبقى قائم وسيأخذ اشكالا مختلفة".وأشار الى أن "مشكلة امريكا مع ايران ليس بسبب دعمها لحزب الله وانما بسبب كون ايران دولة مستقلة"، وقال إن "محمد بن سلمان اعترف بان واشنطن طلبت منه نشر الوهابية في العالم مقابل فكر الامام الخميني".



وأضاف أن "ما يجري في المنطقة هو حرب اميركية على ايران والسعودية اداة في هذه الحرب".

انتهى.ص.هـ.ح.

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