محدث.. أسعار الذهب تواصل الهبوط عند التسوية مع ارتفاع الدولار

2019/02/06 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وبعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب.





ويواصل المعدن الأصفر خسائره مع استمرار تعافي العملة الأمريكية لليوم الثالث على التوالي.





وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد، إن إدارته تمكنت من خلق 5.3 مليون وظيفة و600 ألف وظيفة صناعية، "يعمل المزيد من الناس الآن أكثر من أي وقت في تاريخ بلدنا فهناك 157 مليون شخص في العمل".





أما فيما يتعلق بنزاع بلاده التجاري مع الصين فأوضح ترامب أن تطبيق تعريفات جمركية قيمتها 250 مليار دولار على البضائع الصينية مكن من ضخ ملايين ومليارات الدولارات داخل خزينة الدولة.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال نوفمبر، في حين ارتفعت إنتاجية القطاع الصناعي بالولايات المتحدة خلال الربع الرابع.





وعند تسوية تعاملات اليوم، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.4% عند مستوى 1314.40 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% مُسجلاً 1309.90 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% عند مستوى 96.349.





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