الشرطة الهولندية: اشتباك بالأسلحة مع رجل قرب البنك المركزي في أمستردام

2019/02/06 | 22:45

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افادت وسائل اعلام ،ان" الشرطة الهولندية اشتبكت بالأسلحة مع رجل

قرب البنك المركزي في أمستردام.

وقالت وكالة "رويترز" ، ان الاشتباكات اسفرت عن اصابة رجل برصاص

الشرطة الهولندية في اشتباك بالأسلحة بشارع قرب البنك المركزي

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