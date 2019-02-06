2019/02/06 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابرز ما جاء في كلمة السيد حسن نصر الله بذكرى انتصار الثورة

الإسلامية في إيران:• السيد نصر الله: ايران تدخلت بشكل سريع في الأيام الأولى لانتشار

داعش في العراق وقدمت كل الدعم العسكري• السيد نصر الله: من انجازات ايران تقديم الدعم لسوريا في مواجهة

الإرهاب كما ساعدتنا في لبنان ضد التكفيريين• السيد نصر الله: ما يجري في المنطقة هو حرب أميركية على ايران

والسعودية أداة في هذه الحرب• السيد نصر الله: اميركا مصرة على محاربة إيران لأنها دولة مستقلة

وصاحبة قرار ولا تخضع لواشنطن• السيد نصر الله: واشنطن تحارب إيران لوقوفها الى جانب فلسطين ودعم

حركات المقاومة• السيد نصر الله: إيران لم تتخل عن التزاماتها اتجاه القضية

الفلسطينية رغم الحرب الكونية التي فرضت عليها• السيد نصر الله: محمد بن سلمان اعترف ان واشنطن طلبت منه نشر

الوهابية في العالم مقابل فكر الإمام الخميني• السيد نصر الله: العقوبات على ايران ليست بسبب دعم حزب الله وحركات

المقاومة• السيد نصر الله: ايران ومحور المقاومة الأقوى في المنطقة حاليا• السيد نصر الله: إمكانية قيام الكيان الإسرائيلي بحرب على إيران

انتهى منذ زمن• السيد نصر الله: الأفق امامنا هو انتصار لمحور المقاومة وهزيمة

لمحور اميركا وحلفائها• السيد نصر الله: إيران هي الدولة الأكثر تأثيراً في المنطقة• السيد نصر الله: الشاه جعل ايران دولة تابعة لأميركا وتديرها واشنطن

كيفما تريد وكان خادماً لها• السيد نصر الله: هذه الثورة كانت وطنية بامتياز هي ثورة الجياع

والمحرومين والمستضعفين وكانت على كل المستويات والابعاد• السيد نصر الله: من انجازات الثورة اسقاط نظام الشاه الذي كان يمثل

أعتى نظاماً دكتاتورياً في المنطقة وإخراج أميركا واسرائيل من

ايران• السيد نصر الله: ايران اليوم من اوائل الدول المستقلة في المنطقة

والدول القليلة المستقلة حقاً في العالم• السيد نصر الله: من إنجازات الثورة الإيرانية الحفاظ على ممتلكات

الدولة ومؤسساتها ومقدراتها والحفاظ على الوحدة• السيد نصر الله: من إنجازات الثورة الإيرانية الصمود في وجه كل

المؤامرات الداخلية والخارجية وإثارة الفتن• السيد نصر الله: الثورة صمدت في وجه الصعوبات وبدأت منذ اليوم الأول

ببناء الدولة الجديدة وفق السيادة الشعبية• السيد نصر الله: الأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني صوتّت في

الاستفتاء لصالح إقامة الجمهورية الإسلامية• السيد نصر الله: إيران تتصدر المرتبة الأولى في المنطقة على الصعيد

العلمي• السيد نصر الله: لم يشهد واقع المسلمين بمذاهبهم المختلفة تقاربا

كما حصل بعد انتصار الثورة الإسلامية

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