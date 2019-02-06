مصدر: امر وزاري باغلاق الحدائق العامة في الشطرة

2019/02/06 | 22:46

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شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن قرارا صدر من وزارة الأعمار والإسكان والبلديات يقضي بإغلاق الحدائق في القضاء.





شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن قرارا صدر من وزارة الأعمار والإسكان والبلديات يقضي بإغلاق الحدائق في القضاء.

وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " مكتب المفتش العام لمديرية بلديات ذي قار التابع لوزارة الأعمار والإسكان والبلديات أصدر قرارا بإغلاق جميع الحدائق العامة في قضاء الشطرة شمالي المحافظة"، لافتا إلى أن " القرار صدر نتيجة وجود مخالفات كبيرة في بنود التعاقد مع أصحابها".

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