2019/02/06 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OpCfd8tBnzc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متى يتم استكمال الحكومة... نائب يجيب؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متى يتم استكمال الحكومة... نائب يجيب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).