واع/داعش يختطف 3 اشقاء شمالي بيجي

2019/02/06 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

06/02/2019 22:33:00 PM |

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واع صلاح الدين

أفاد مصدر امني، الارعاء، بان تنظيم داعش اختطف 3 اشقاء شمالي بيجي.

وذكر المصدر لمراسل (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )إن "تنظيم داعش اختطف ثلاثة اشقاء من قرية المسحك شمالي بيجي".

وأضاف، أن "داعش اختطفهم بعد قيام الاشقاء بالبحث عن (الكما) في جبال مكحول".

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