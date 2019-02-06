2019/02/06 | 22:49

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عمليات صلاح الدين تعلن قتل واصابة 11 من عناصر داعش بعملية زور كنعوص

يتبع ........

بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر امني، الارعاء، بان تنظيم داعش اختطف 3 اشقاء شمالي بيجي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش اختطف ثلاثة اشقاء من قرية المسحك شمالي بيجي".

وأضاف، أن "داعش اختطفهم بعد قيام الاشقا

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، حبيب الله سياري، الاربعاء (6 شباط 2019)، أن بلاده مستعدة للتعاون مع تركيا عسكرياً في خليج عدن، مبينا أنه "مسألة ضرورية".

وقال حبيب الله سياري، في تصري

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، اعتقال شخصين انتحلا صفة عسكرية في مدينة الحرية شمالي العاصمة بغداد.

وجاء في بيان للقيادة، تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، أن "قواتها تمكنت مساء اليوم، من إلقاء ا

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