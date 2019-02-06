الجزائري يوجه بايصال الماء بشكل عاجل للمدائن

2019/02/06 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز محافظ بغداد فلاح الجزائري اليوم الاربعاء، باستنفار جميع حوضيات العاصمة بغــداد لايصال الماء الى قضاء المدائن والنواحي التابعة له.

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