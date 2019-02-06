تبادل إطلاق نار في الفلوجة

2019/02/06 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أفاد مراسلنا في محافظة الأنبار اليوم الاربعاء، أن مدينة الفلوجة شهدت تبادل إطلاق نار بين شخصين مما أدى إلى إصابة أحد المارة بطلق ناري.ونقل مراسلنا عن شهود عيان قولهم، إن شجاراً نشب بين شخصين استخدم خلال أحدهم سلاحه الشخصي، وأطلق النار مما أدى إلى تعرض محل حلاقة قريب إلى عدد من […]

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