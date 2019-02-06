البصرة تمنع صيد الأسماك النهرية .. عقوبات تنتظر المخالفين

2019/02/06 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلنت مديرية الزراعة في محافظة البصرة اليوم الاربعاء، عن منع صيد الأسماك النهرية في المحافظة اعتباراً من منتصف شهر شباط الجاري لغاية منتصف شهر نيسان المقبل.وذكر بيان صدر عن المديرية تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم ( 6 شباط 2019) أن القرار جاء لحماية تلك الأسماك كون أن موسم التكاثر بالنسبة للاسماك […]

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