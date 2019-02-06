شاهد.. البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد

2019/02/06 | 22:55

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{بغداد: الفرات نيوز} تبدأ بد قليل مباراة برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك آسبانيا على ملعب كامب نو.

لمشاهدة المباراة..



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