نفط ميسان يختطف نقطة ثمينة من الوزراء 

2019/02/06 | 22:58

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..حقق فريق نفط ميسان الرياضي بكرة القدم الاربعاء نقطة ثمينة بعد تعادله الإيجابي ١-١ مع فريق الزوراء في المبارة التي جرت عصر اليوم في ملعب الشعب والتي شهدت حضورا جماهيريا.

و افتتح نفط ميسان التسجيل في الشوط الاول في الدقيقة الرابعة و الثلاثين عن طريق اللاعب حسن عبد الزهرة وبعدها بدقيقتين عدل الزوراء كفة المباراة عن طريق علاء عباس بتسجيل هدف التعادل حيث انتهى الشوط الأول.

وفي الدقيقة ٧٦ ألغى الحكم هدف لميسان، و أطلق الحكم صفارة نهاية المبارة بتعادل الفريقين بهدف لهدف.

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