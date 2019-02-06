قرب إصدار كتاب ليلة هروب زينة الكاتب خالد تعلو القائيدي

2019/02/06 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شاريا أعلن الكاتب الأيزيدي خالد تعلو القائيدي عن إطلاق كتابه “ليلة هروب زينة” الذي يتناول مذكرات امرأة ايزيدية من قرية كوجو ضمن قضاء شنگال شمال العراق.القائيدي قال ل”ايزيدي 24″ أن الكتاب من إصدارات الهيئة العليا لمركز لالش دهوك ، و تقديم الكتاب من قبل الكاتب والأديب حسن سليفاني رئيس اتحاد ادباء […]

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