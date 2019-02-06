المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أنا عراقي

2019/02/06 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، في تغريدة له عن أصل عائلته، مبيناً بأنه عراقي، معلناً في الوقت نفسه عن قبوله لتحد جديد "تحدي الشبيه" إنتشر في وسائل التواصل الإجتماعي.وأعلن أدرعي في تغريدة على موقع "تويتر" أنه قبل "تحدي الشبيه" أو الذي انتشر تحت هاشتاغ doppelganger#، وأعاد نشر صورة تناقلها رواد الفيسبوك، تقارن من حيث الشبه بينه وبين باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.وقال أدرعي، رغم أنه عراقي الأصل، أي أن أحد والديه من يهود العراق، ولكنه استعان بالمثل الشعبي "يخلق من الشبه أربعين" باعتبار أن الشرقاوي من مصر.

قبلت بتحدي #doppelganger أو #تحدي_الشبيه فالعديد من رواد #فيسبوك يتداولون صورتي وصورة المسؤولة المصرية السابقة #باكينام_الشرقاوي رغم انني عراقي الأصل, فما صحة ما تقوله العبارة "يخلق من الشبه اربعين"ما رأيكم في هذا التشابه؟ https://t.co/QJ2hMsFvvA… pic.twitter.com/hbwnHUEBiB

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٦ فبراير ٢٠١٩

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