2019/02/06 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، باستثناء الولايات المتحدة، عن أسفهم لقرار إسرائيل نهاية يناير/كانون الثاني إنهاء عمل بعثة مراقبين دوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.وخلال اجتماع مغلق، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية معتبرة أن من حق الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة التي تنتهي مدتها كل ستة اشهر.في المقابل، أكدت الكويت وإندونيسيا، العضوان غير الدائمين في المجلس، أن “ليس من حق” إسرائيل إنهاء هذه المهمة، بحسب دبلوماسي.وأعرب العديد من أعضاء المجلس عن “أسفهم” للقرار الإسرائيلي، وشمل ذلك الأوروبيين (بلجيكا، المانيا، بريطانيا …) إضافة إلى روسيا والصين.وانتهى الاجتماع الطويل بالطلب من رئاسة مجلس الأمن التي تتولاها غينيا الاستوائية في فبراير/شباط، أن تجمع الطرفين وتبلغهما “مضمون” الاجتماع و”تتلقى” منهما وجهة نظرهما، وذلك بناء على اقتراح بريطاني.



وطلبت واشنطن أن يكون “مجلس الأمن واضحا في رسالته”، بحسب ما نقل مصدر دبلوماسي.واقترحت الكويت وإندونيسيا إصدار بيان، لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك.



وطرحت بريطانيا مجددا فكرة إرسال وفد من المجلس إلى الشرق الأوسط، الأمر الذي أيدته إندونيسيا وجنوب أفريقيا وألمانيا.



لكن من الصعب أن يسلك اقتراح كهذا مسارا تنفيذيا من دون تفاهم مع الولايات المتحدة.ويستمر التوتر شديدا في الخليل مع الانتهاكات شبه اليومية التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون.



وانتشر مراقبون دوليون في المدينة بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعدما قتل مستوطن في فبراير/شباط 1994 29 فلسطينيا كانوا يصلون في الحرم الإبراهيمي.وكانت البعثة الدولية تضم نحو ستين مراقبا من الدنمارك والنروج والسويد وايطاليا وسويسرا وتركيا.بره

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن يأسف لقرار إسرائيل إنهاء عمل المراقبين الدوليين بالخليل) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن يأسف لقرار إسرائيل إنهاء عمل المراقبين الدوليين بالخليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).