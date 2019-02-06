السيد الحكيم: العراق الأردن تجمعهما مشتركات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية

2019/02/06 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم ان العراق الأردن تجمعهما مشتركات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية ،جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة وبحضور عدد من قيادات تحالف الاصلاح والاعمار.

حيث اعرب السيد الحكيم عن سعادته بالخطوات الاخيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، مبينا أن العراق تجاوز الطائفية من خلال تشكيل تحالفي الاصلاح والبناء العابران للمكوناتية.

ولفت الى أن العراق يمتاز بموقع جغرافي استراتيجي وثقل سكاني ومكوناتي قادر على تجسير العلاقة بين مختلف الاطراف الاقليمية، داعيا الى عدم ادخال العراق بأي من المحاور الدولية والاقليمية فمصلحة العراق تكمن في الحياد الايجابي وبناء علاقات طيبة مع الجميع وعلى الجميع احترام هذه الارادة.

و اكد رئيس مجلس النواب الاردني حرص المملكة على تعزيز وتمتين العلاقات مع العراق.

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