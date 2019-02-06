وزير الاتصالات يوعز بأستبدال الحاسبات وتشكيل فريق لدعم الحكومة الالكترونية

2019/02/06 | 23:13

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بغداد- العراق اليوم:

في اطار زياراته الميدانية المستمرة لدوائر واقسام الوزارة، تفقد وزير الاتصالات الدكتور نعيم ثجيل ...





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