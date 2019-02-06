الخبير النفطي حمزة الجواهري يكتب بلغة الإختصاص عن أنبوب النفط العراقي عبر الاردن

2019/02/06 | 23:13

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بغداد- العراق اليوم:

انبوب النفط العراقي عبر الاردن ..



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حمزة الجواهري

مما لا شك فيه ان الأنبوب سيفتح م...





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