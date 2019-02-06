مصرف عالمي يتوقع ارتفاع سعر النفط

2019/02/06 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية

توقع

مصرف كومرتس الاستثماري الألماني، الاربعاء، ارتفاع اسعار النفط حتى نهاية العالم الحالي

الى 70 دولارا.

وقال

البنك في ورقة بحثية لعلمائه، إنه “من المتوقع أن يسجل متوسط سعر خام برنت 65

دولارا للبرميل في عام 2019، وان يسجل متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الاميركي 60

دولارا للبرميل”.

وتوقع

البنك ارتفاع سعر النفط حتى نهاية العام الحالي الى 70 دولارا للبرميل.

كما

توقع أن يبلغ سعر الغاز الطبيعي في المتوسط 3.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

في 2019.

وكانت

أسعار النفط قد انخفضت بنسبة 1% بعد تبدد مخاوف المستثمرين من خطورة تراجع المعروض

العالمي بعد خطاب الرئيس الاميركي دونال ترمب حول حالة الاتحاد والعلاقات التجارية

مع الصين.

جدير

بالذكر ان توقعات ارتفاع اسعار النفط الى 70 دولارا للبرميل تأتي في الوقت الذي قدر

فيه العراق سعر برميل النفط في موزانة عام 2019 للعراق بـ 65 دولارا فقط، مما يعني

مزيدا من الموارد المالية لبغداد.

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