الاتصالات تعلن فتح الاستثمار لانشاء شبكات الهاتف الارضي

2019/02/06 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء، عن فتح الاستثمار لانشاء وتنفيذ شبكات الهاتف الارضي.

وذكرت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزارة قد فتحت باب

الاستثمار العالمي لانشاء وتشغيل شبكات الهاتف الارضي الضوئي FTTH/B

في بغداد والمحافظات وفقا” للقوانين والتعليمات النافذة”.

وأضاف

البيان ان “على الشركات المتخصصة الراغبة بالتقديم لهذه المشاريع الاستثمارية

تقديم طلباتها لهيئة الاستثمار الوطنية او للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية”.

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