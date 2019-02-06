جيش فنزويلا يمنع دخول المساعدات الدولية.. وواشنطن تتدخل

2019/02/06 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

منعت

قوات من الجيش الفنزويلي دخول مساعدات إنسانية دولية لسد النقص في الأدوية والمواد

الغذائية، تم إرسالها بالتنسيق مع زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا

للبلاد، فيما دعت واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو إلى إيصال المساعدات “للشعب الجائع”.

وأغلق

الجيش جسرا على الحدود بواسطة ناقلة وقود ومقطورة بضائع وسياج مؤقت، الثلاثاء في بلدة

كوكوتا الحدودية مع كولومبيا.

وكان

غوايدو قد قال إن الأغذية والأدوية ستبدأ في التدفق إلى فنزويلا، بالرغم من اعتراضات

مادورو.

من جانبها،

اعتبرت ألبا بيريرا من منظمة “إنتر دوس تيراس” غير الهادفة للربح، أن الحاجز

هو “أسلوب تخويف لن يحقق أي هدف”.

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