2019/02/06 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة الإيطالية فشلت في القيام بالاصلاحات اللازمة للاقتصاد، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يظل النمو الاقتصادي أدنى من 1% حتى عام 2023.





وأضاف صندوق النقد خلال بيان أصدره لمراجعة اقتصاد روما في 2018، اليوم الأربعاء، أن خطة الحكومة الإيطالية لا ترتقي إلى الإصلاحات الشاملة اللازمة لمعالجة العقبات الهيكلية التي طال أمدها في سبيل النمو المستدام وهو ما سيجعل الاقتصاد عرضة للخطر.





وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن اقتصاد روما انكمش بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي بعد انخفاض بنحو 0.1% في الربع السابق له، ليدخل في مرحلة ركود.





وتعمل الحكومة الشعبوية الذي تولت المهمة في يونيو الماضي على تنفيذ برنامج إنفاق موسع يشمل دعم الدخل للفقراء وتقليل سن التقاعد.





ويتوقع صندوق النقد أن يظل النمو أقل من 1% سنوياً لمدة 5 أعوام ، منهيًا 2023 بنسبة 0.6%.





وأشار الصندوق إلى أن الربحية الضعيفة وارتفاع عوائد السندات الحكومة يشكلان تحديات للنظام المصرفي.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد: الحكومة الإيطالية فشلت في خطط الإصلاح الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد: الحكومة الإيطالية فشلت في خطط الإصلاح الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).