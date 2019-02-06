شرطة البيئة: عمل اسياسيل موافق للقانون في حي اريد جنوبي الناصرية

2019/02/06 | 23:18

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لمحة مختصرة:

‎شبكة اخبار الناصرية:

‎أكدت مديرية قسم شرطة البيئة بمحافظة ذي قار، أنها اكملت كافة إجراءات البحث الموقعي بمنطقة حي اريد بحثا عن مسببات الأمراض السرطانية في المنطقة الواقعة بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

‎شبكة اخبار الناصرية:‎أكدت مديرية قسم شرطة البيئة بمحافظة ذي قار، أنها اكملت كافة إجراءات البحث الموقعي بمنطقة حي اريد بحثا عن مسببات الأمراض السرطانية في المنطقة الواقعة بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

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