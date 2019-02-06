2019/02/06 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/العراق يتأثر بإمتداد منخفضين جويين قادمين من البحر المتوسط وجنوب افريقيا

06/02/2019 23:08:00 PM |

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واع متابعة

تشير التوقعات الجوية إلى تأثر البلاد الخميس، بإمتداد منخفض جوي ناتج عن إلتقاء منخفضين الأول من البحر المتوسط والآخر من جنوب افريقيا وممتد عبر البحر اﻻحمر .

وذكرت صفحة منظمومة أرصاد العراق في الـ "فيسبوك" اليوم الاربعاء وتابعتها( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )أن "طقس الخميس، سيكون غالبا غائما مع أمطار متوسطة في أماكن متفرقه من المنطقه الشمالية واﻻقسام الغربية من البلاد".

وتوقعت كذلك ان تكون هناك أمطار خفيفة مساء في اماكن متفرقه من المنطقة الوسطى .

وأضافت الصفحة أن "المنخفض الجوي يتعمق يوم الجمعة المقبل لتشهد البلاد أمطارا متوسطة الى غزيرة في أماكن متفرقة خصوصا في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مشيرة إلى أن الرياح ستكون عموما جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .

وتابعت أن درجات الحرارة ستنخفض غدا، خمس درجات في المنطقة الشمالية عما سجلته لهذا اليوم، أما في المنطقتين الوسطى والجنوبية ستبقى مقاربة لليوم الذي سبقه وتكون كالتالي:-

المنطقة الشمالية:

الموصل ⬇5 ⬆13

المنطقة الوسطى:

بغداد ⬇6 ⬆18

المنطقة الجنوبية:

البصرة ⬇8 ⬆22

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