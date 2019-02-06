ترامب يعلن تفكيك ’’شبكة داعش’’ ويؤكد: بقايا التنظيم قد تكون خطيرة

2019/02/06 | 23:20

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بغداد اليوم- متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء (6 شباط 2019)، إن دول التحالف الدولي قضت على &qu...





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