الجيش الليبي يدعو مؤسسة النفط لرفع حالة القوة القاهرة من حقل الشرارة

2019/02/06 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقل نفط الشرارة الليبي - أرشيف رويترز

دعت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة إلى رفع حالة القوة القاهرة من حقل الشرارة النفطي الذي قالت في وقت سابق إنها انتهت من تأمينه.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة في الحقل في نهاية العام الماضي بسبب وجود جماعات مسلحة واحتجاجات هناك.

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