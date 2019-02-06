2019/02/06 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: لا يمكن أن يزعم تنظيم داعش سيطرته على أراض في سوريا والعراق

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