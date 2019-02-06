“فايبر” يعود للمنافسة بقدرات جديدة

2019/02/06 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة “فايبر” أنها أدخلت تعديلات جديدة على تطبيقها ليعود كواحد من أكثر تطبيقات التواصل منافسة في الأسواق.وأوّل اختلاف لاحظه المستخدمون في النسخة الجديدة من “فايبر” هو شكل الواجهة الرئيسة، التي أصبحت أكثر إشراقا من ناحية الألوان، وأكثر عملية للاستخدام، وباتت تحتوي على 3 أزار فقط: “المحادثات” و”الاتصالات” وزر “المزيد” الذي يمكن […]

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