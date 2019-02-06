العراق يعيد شحنة بضائع تالفة إلى إيران

2019/02/06 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن ضبط وإتلاف شحنة من مادة الشحم المصنع ومواد غذائية تالفة في منفذي مندلي وأم قصر.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (6 اشباط 2019)، أن “العملية تمت بناء على معلومات دقيقة من قبل مكتب جهاز المخابرات، حيث تم ضبط حاوية مبردة في منفذ ميناء […]

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