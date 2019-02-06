2019/02/06 | 23:27

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وزير المالية ومسؤول إيراني يبحثان أفضل الحلول لتسديد مستحقات بلاده للكهرباء والغاز

تأریخ التحریر: : 2019/2/6 23:10

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