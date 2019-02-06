ترامب يرجح قرب الإعلان عن تحرير كافة الأراضي الخاضعة لداعش

2019/02/06 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه ربما يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن تحرير 100% من الأراضي التي كانت خاضعة لتنظيم داعش.

وأضاف ترامب قائلا ” قضينا على عشرات الآلاف من عناصر داعش بينهم 100 قيادي”.

وتابع، أنه أصبح من غير الممكن أن يزعم تنظيم داعش سيطرته على أراضي في سوريا والعراق.

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