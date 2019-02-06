نيابة عن عبد المهدي..وزير الثقافة يستقبل رئيس وزراء ايطاليا

2019/02/06 | 23:36

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(المستقلة)..استقبل وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني ، اليوم الأربعاء ، في مطار بغداد الدولي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبيه كونتي والوفد المرافق له.

واكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين وفي جميع المجالات .

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي الى أن العراق يحمل ارثا حضاريا وتاريخيا كبيرا يشار له بالبنان ، مؤكدًا دعم بلاده للعراق في مجال الاثار والطاقة والزراعة .

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كلف الحمداني باستقبال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبيه كونتي والوفد المرافق له ..

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