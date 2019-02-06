الأمم المتحدة ترسل قافلة مساعدات إلى مخيم الركبان بحماية روسية

2019/02/06 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجهت قافلة مساعدات أممية إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية.

وأمنت الشرطة العسكرية الروسية سلامة القافلة التي انطلقت من منطقة الضمير برفقة خمس عشرة عربة عسكرية ومروحيتين روسيتين لتأمين طريق عبور القافلة في البادية التي تسيطر عليها قوات أميركية.

ويأتي إرسال هذه القافلة بسبب معاناة المخيم الذي يمر قاطنوه بأزمة إنسانية حادة ونقص في المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الحياة الأخرى.

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