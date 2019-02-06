مزاد يعرض فستان شهير لمارلين مونرو

2019/02/06 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في دار مزادات جوليانز إن جائزة جولدن جلوب (الكرة الذهبية) التي حصلت عليها مارلين مونرو بيعت بمبلغ قياسي مقداره 250 ألف دولار في مزاد أقامته الدار في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وسطرت جائزة (ممثلة العالم المفضلة)، التي حصلت عليها النجمة العالمية عام 1961 من رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، اسم مونرو مجددا في صفحات التاريخ بعد أن حققت أعلى رقم تباع به جائزة جولدن جلوب في مزاد.

كما شهد مزاد (إيكونز آند أيدولز: هوليوود) الذي أقامته دار جوليانز يومي الجمعة والسبت بيع سيارة سوداء مكشوفة ذات مقعدين كانت تملكها مونرو من طراز (فورد ثاندربيرد) وتعود إلى عام 1956.



وحصدت السيارة 490 ألف دولار وهي المرة الأولى التي تعرض فيها تلك السيارة في مزاد.

والتقطت صور لمونرو وهي تقود السيارة مع زوجها الكاتب المسرحي آرثر ميلر بعد وقت قصير من زفافهما في يونيو حزيران 1956.

وظلت السيارة ملكا لمونرو لمدة ست سنوات حتى فترة وجيزة قبل وفاتها في عام 1962.

وقال دارين جوليان، رئيس دار مزادات جوليانز، إن السيارة “ليست جزءا من تاريخ السيارات فحسب ولكنها محاطة بهالة من سحر ورومانسية ومأساة واحدة من أساطير هوليوود”.

وأهدت مونرو السيارة في عام 1962 لنجل لي ستراسبرج الذي دربها على التمثيل.

وتعقب المالك الحالي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، تاريخ السيارة عبر أوراق التسجيل ووثائق أخرى.



وخضعت السيارة لعمليات إصلاح وتجديد احتفظت خلالها بالكثير من أجزائها الأصلية.

ومن بين أكثر من 12 قطعة من متعلقات أخرى كانت تملكها مونرو، حققت نسخة من الإصدار الأول لمجلة بلاي بوي الذي حمل صورتها على الغلاف ووقعه الناشر هيو هفنر 32 ألف دولار في المزاد.

وشمل المزاد أيضا عرض متعلقات لمشاهير آخرين مثل تينا تيرنر وشير.

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