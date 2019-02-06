مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد - مباشر ميسي ليس أساسياًَ

2019/02/06 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - د 35 سواريز يظهر أخيراً بتسديدة قوية بالكاد يصل إليها نافاس.- د 32 أقوى فرصة كاتالونية للتعديل كانت من رأس الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي حوّل ببراعة كرة مالكوم لكن العارضة نابت عن نافاس.-د 31 أول تفاهم بين مالكوم وسيميدو لكن نافاس يقف بالمرصاد.- د 27 محاولة رأسية من بيكيه لم تجدِ نفعاً.- أسلوب لعب برشلونة اليوم يفتقد لأدنى تنوع أو بناء عبر الخطوط وغياب ميسي بادٍ بشدة.- الشوط الأول ينتصف، الأفضلية المدريدية واضحة، والضياع الكاتالوني ظاهر، ولكن المباراة لا زالت تخبئ في ثناياها الكثير.برشلونة لم يقدم أي لمحة خطرة حتى الآن، ويبدو مرتبكاً ومنزوع الأنياب بلا ميسي- د 13 البرازيلي فينيسيوس يضيع على نفسه تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد الكرة بالمدافع بيكيه.- هدف د 6 لوكاس فاسكيز يسجل الهدف الأول لريال مدريد مستغلاً تمريرة الفرنسي بنزيمة.- د 5 الألماني طوني كروس يسدد كرة قوية يبعدها مواطنه تير شتيغن. - الحكم ماتيو لاهوز الشهير يطلق صافرة بداية الكلاسيكو

- فاز ريال مدريد مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات بين برشلونة وريال مدريد في الكوبا ديل ري (تعادل 3 خسر 2).- سجل ريال مدريد في كل من آخر 11 مباراة لعبها أمام برشلونة في الكوبا (مجموع 19 هدفاً)، أفضل سلسلة له أمامه في المنافسة.ميسي ليس أساسياً في الكلاسيكو

🔢 Nuestro once inicial frente al Barcelona.



#RMClasico | #RMCopa pic.twitter.com/0mPE6TcOuy

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 6, 2019

🔵🔴 Barça XI#ElClásico #CopaBarça pic.twitter.com/0UlepNNI5N

— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 6, 2019

الزميل حفيظ دراجي بين أشرف وجمالالزميلان جمال جبلي وأشرف بن عيّاد يجتمعان على عشب كامب نو- التقى ريال مدريد وبرشلونة 7 مرات في نصف نهائي الكوبا – تأهل مدريد في 4 منها متضمنة آخر لقاءين (1993، 2013).- التقى برشلونة وريال مدريد 7 مرات في المباريات النهائية في الكوبا – فاز ريال مدريد في 4 منها (1936، 1974، 2011، 2014) مقابل 3 مرات لبرشلونة (1968، 1983، 1990).- التقى برشلونة وريال مدريد 34 مرة في الكوبا – فاز برشلونة 15 مرة مقابل 12 للريال (ت 7).

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم تضع سولاري في موقف لا يفوّت لإثبات قدرته على اقتناص الفوز حتى في ظل احتمال غياب نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي.

وفرضت مباراة برشلونة وريال مدريد نفسها كأهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لضرورة فوز برشلونة على ضيفه ريال مدريد للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى نهائي كاس ملك إسبانيا.ويحتاج برشلونة للفوز كي يجدد الضغط على ريال مدريد ويدخله في حالة شك مشابهة لتلك التي أدخله فيها عندما انتصر عليه 5-1 في الكلاسيكو السابق والذي كان ضمن ذهاب الليغا.مباراة برشلونة وريال مدريد – مباشرمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ برشلونة يريد المضي قدماً في حصد جميع الألقاب الممكنة هذا الموسم.مباراة برشلونة وريال مدريد يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناتي HD1 - HD 3 باللغة العربية و HD12 باللغة الإنكليزية اليوم في الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر الإنترنتوستبث مباراة برشلونة تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.ولتبقوا على مقربة من مباراة برشلونة وريال مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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