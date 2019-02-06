اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق منافسات تأهيلي الدرجة الاولى

2019/02/06 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:عقدت لجنة المسابقات، صباح اليوم الاربعاء، المؤتمر الفني للدور التأهيلي لفرق الدرجة الاولى المؤدي الى التصفيات النهائية للدوري الممتاز، وبحضور نائب رئيس لجنة المسابقات يحيى كريم، واعضاء اللجنة وممثلي الأندية الثمانية التي تأهلت الى التصفيات الثانية.

وقالت اللجنة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انها حددت موعد انطلاق المنافسات يوم ١٦ من الشهر الجاري، بنظام الذهاب والإياب للمجموعتين، حيث أوقعت القرعة كل من فرق الشعلة والجنسية و شباب العدل والاتصالات في المجموعة الاولى، فيما ضمت المجموعة الثانية الجيش والسكك والمصافي والخطوط.



وسيحتضن ملعب الشعلة في الجولة الاولى من المنافسات مباراة تجمع فريقي الشعلة وشباب العدل، وفريق الجنسية يواجه فريق الاتصالات في ملعب الجنسية .ويلتقي فريقا الجيش والسكك في ملعب الاول ، والى الآن لم يحسم موضوع بطل ووصيف المجموعة الثانية، حيث ستكون المباراة بين بطل المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة نفسها.علما ان لجنة المسابقات ابلغت جميع ممثلي الأندية بأن الفريق الذي يستضيف المباراة عليه ان يحضر سيارة اسعاف، حفاظا على سلامة اللاعبين من الحالات الطارئة.

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